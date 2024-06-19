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五路資金點火 台股再攀高…法人：指數將震盪盤堅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股看回不回，市場各路買盤勇於追捧，昨（18）日包括外資、投信、集團、中實戶，以及散戶等紛紛搶買，五大資金潮齊步點火，推升指數大漲260點、收22,757點，再攀歷史新高，漲幅1.1%，成交量擴增至4,692億元。法人指出，隨台股目前呈現多頭排列，預期指數將持續震盪盤堅。

美股周一表現強勢，四大指數全數上漲，以費半指數勁揚1.6%最亮眼。受美股上漲激勵，加權指數昨日也開高收高，盤中高點22,787點、收盤22,757點，均為歷史新高。

盤面上，19大類股中僅玻陶、鋼鐵等少數傳產類股收黑，其餘均上漲，以電子股大漲1.3%最強勢，金融勁揚1.2%。各族群方面，台積電大漲22元、收943元，再寫歷史收盤新高價，激勵半導體族群大漲2.1%最突出，成為領漲台股持續走強的關鍵。

千金股則漲多跌少，以創意大漲9%、收1,680元最亮眼；穎崴歸隊千金股，終場漲28元、收1,025元，使得千金股檔數重回17千金。

三大法人昨日買超195.9億元。外資期貨淨空單減少254口至12,938口，現貨由賣轉買、買超181.1億元，期現貨同步偏多操作。投信連三買、買超30.8億元；自營商連二賣、賣超16.0億元。八大公股行庫買轉賣、賣超23.1億元。

台積電（2330）、鴻海、聯發科等集團股漲多跌少；市場中實戶也紛紛搶進，點火中小型族群；散戶大軍同步積極進場，推升融資餘額再增加4.8億元，來到3,081.1億元波段高位。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等市場名師觀點，聯準會今年降息確定，台積電有漲價題材支撐，相關利多均讓加權指數的底部逐漸墊高。

而台股目前多由前幾大權值股帶動漲幅，不過由於成交量並未暴增，可見多頭謹慎；融資餘額溫和成長，也並未失控。因此在指數未爆大量到七、八千億元，技術面出現中長黑下，預期行情仍有機會維持多頭震盪盤堅格局。

台積電 台股

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