台積電目標價升升升 三外資上調…花旗1,150最高

台積電（2330）受惠AI發展趨勢大放異彩，先進製程前景暢旺，代工價格具上行潛力，美系三大外資紛紛上調目標價。其中，花旗由1,030元調高至1,150元，居外資圈最高價，調幅11.6%；大摩由980元上調至1,080元，調幅10.2%，是大摩今年第五度調升目標價；小摩則由900元升至1,080元，調幅20%。

花旗半導體產業分析師陳佳儀分析，台積電3奈米至5奈米先進製程將占2024年和2025年收入53%、61%，特別是5奈米／3奈米在雲端和邊緣AI領域的需求前景最為亮眼。由於預期2025年台積電先進製程代工價格將上調5%至10%，估計將為台積電帶來3%至6%的收入增長。

隨收入增長強勁，台積預計今年資本支出將在280億至320億美元間，但陳佳儀預測可能提高至300億至320億美元，2025年更將達350億至400億美元，大部分資本支出仍主要用於3奈米／2奈米製程。

Apple Intelligence的推出，確立蘋果在AI訓練晶片需求的潛力。大摩半導體產業分析師詹家鴻看好，即將推出的蘋果iPhone 16將採用A18處理器，預估每增加15%的iPhone處理器，將使台積電收入增加約3%，而iPhone處理器占台積電收入的20%。

再加上若輝達（NVIDIA）同意2025年4奈米晶圓價格上漲約10%，預期其它AI半導體客戶可能會跟隨調漲，代工價上漲將有利台積電後續的營收與獲利表現。

展望後市，小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）同樣看好AI趨勢商機以及代工價調漲所帶來利多，因此將台積電2024年、2025年和2026年的每股稅後純益（EPS）分別上調3%、9%和8%，2026年EPS將達64元，並預計至2028年，AI收入將占總收入的35%。

台北國際電腦展及蘋果開發者大會（WWDC）後，外資圈紛紛釋出最新觀點並進行總結，同時不斷上調台積電目標價，目前看台積電目標價逾千元的外資還包括：巴克萊1,096元、美銀1,040元、滙豐1,025元、瑞銀1,000元、麥格理1,000元。

隨各外資紛紛按讚力挺，帶動台積電近來股價不斷創高走強，昨（18）日開盤股價以944元、跳空大漲23元開出，盤中一度攻上950元天價，終場以943元收市，上漲22元，再創收盤新高價，市值衝上24.45兆元，同寫新猷。