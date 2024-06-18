台股連6交易日盤中創新高 外資今回補台積電6809張
台股今天盤中衝高至22787.67點、續創歷史新高，自11日以來，已連續6個交易日改寫盤中新高，權值股台積電功不可沒。外資及陸資今天轉為買超新台幣178.33億元，加碼航空族群及金融類股，並回補台積電6809張。
台積電後市看俏，今天早盤最高上漲29元、創下新天價950元，市值攀高至新台幣24.63兆元。
華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，台股今天創高，主要受惠於台積電等大型權值股表現，獲外資加碼布局，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）已向台積電大量下單3奈米製程，供不應求，加上今年蘋果iPhone新機應該會賣得不錯，有望挹注台積電營運，後續台積電股價將挑戰千元大關。
此外，市場傳出，三星3奈米晶片對客戶吸引力不如台積電，原因在於功耗及散熱問題難解，且良率不佳，三星3奈米晶片功耗效率比台積電低10%至20%。
業界人士透露，儘管台積電生產成本高於三星，但晶片效能上的巨大差異，還是促使客戶選擇台積電，將導致台積電與三星的市占率差距擴大；包括輝達、超微（AMD）、英特爾（Intel）等科技公司都優先選擇台積電3奈米製程，Google和高通則是評估後決定捨棄三星、改選台積電。
外資也看好台積電5奈米和3奈米製程，認為在雲端運算和邊緣AI（人工智慧）的需求暢旺下，台積電先進製程代工平均售價可望調漲5%至10%；而多家外資法人也紛紛調整對台積電的分析報告或上修目標價。
儲祥生說，近期AI類股表現不如5月，在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間漲多個股開始回檔休息，待整理後伺機上攻。台股這波漲勢又快又急，雖然有台積電帶動漲勢，也出現中小型股落後補漲行情，仍要注意逢高調節賣壓。
三大法人今天合計買超台股191.9億元，投信買超29.59億元，連續12個交易日買超；外資及陸資轉為買超178.33億元，自營商賣超16.02億元。
觀察外資今天買超排行榜，前3名依序為長榮航、新光金、華航，分別加碼7.79萬張、4.33萬張及3.62萬張；第4至10名包括元大台灣價值高息（00940）、臺企銀、南亞科、永豐金、開發金、中信金、統一台灣高息動能（00939）。
投信今天買超29.59億元，同樣青睞金融及航空股，前10名買超個股依序為華南金、旺宏、京城銀、宏碁、國泰金、聯電、聯強、長榮航、中鼎、統一證。
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