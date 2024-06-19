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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

盡職治理座談會 回響熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所為使國內機構投資人充分了解亞洲各國盡職治理的最新發展，日前辦理「機構投資人盡職治理之國際趨勢座談會」，約近100位代表參與，與講者互動熱烈，展現機構投資人積極落實盡職治理，實踐股東行動主義精神。

根據亞洲公司治理協會（ACGA）最新發布的「CG Watch 2023」報告，臺灣在亞洲12個國家的公司治理排名與新加坡並列第三，獲歷年最佳成績。證期局組長黃仲豪期勉在座機構投資人代表，未來能持續響應金管會政策，善盡機構投資人盡職治理責任，帶動企業、投資人及相關利害關係人良性發展與互動，提升企業及機構投資人共同長期價值。

證交所總經理簡立忠致詞表示，證交所自2016年發布「機構投資人盡職治理守則」以來，持續鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動。

簡立忠說，證交所並要求機構投資人兼顧永續發展，於互動、議合時考慮ESG相關的風險與機會。透過市場機制，強化整體資本市場公司治理水平，期許藉此創造被投資公司與機構投資人間的良性循環，提升長期成長與投資的價值。

證交所

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