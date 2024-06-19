就市論勢／CoWoS設備、航運 有看頭

經濟日報／ 吳胤良（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

美聯準會本月如預期維持利率不動，點陣圖的2024年降息平均幅度由3碼調整到1碼，2025年降息幅度則增加到4碼，主席鮑爾會後記者會指出，5月趨緩通膨數據給予委員放緩趨勢仍在的信心，就業市場供需改善也讓經濟軟著陸證據提高。

本次會議後市場對聯準會年內將進行預防性降息預期並未改變，目前利率期貨認為9月降息1碼機率最高，第4季有0~1碼降息機會。在5月通膨及FOMC會議後，美國10年期公債殖利率未因點陣圖降息次數減少拉高，美股也以正面表現解讀。

歐洲央行最新會議如預期調降利率1碼，領先聯準會降息，最主要原因在於歐元區通膨下滑進度較美國順利。後續會否連續性降息，仍需觀察通膨等經濟數據表現，目前利率期貨顯示年內有再降息1碼可能。

成熟經濟體走向降息釋出資金動能將延續，對風險性資產評價提升具正面效益。台股以科技股領銜，本輪產業周期回到上升軌道，可望帶動整體經濟成長動能。資金面維持寬鬆態勢，市場多頭趨勢明確。

投資建議

在技術指標方面，台股持續反映資金加景氣行情的帶動，加權與櫃買雙雙呈現多頭走勢向上，均線也呈多頭排列。在KD指標方面，加權、櫃買指數目前日、周均仍維持80上下高檔鈍化。產業布局方面，包括AI伺服器、AI PC、CoWoS設備、航運、生技等可持續關注。

通膨 降息

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