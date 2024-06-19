台股昨（18）日隨美股延續盤堅走勢，再寫史上新里程碑，盤面電子次族群積極表態，南亞科（2408）、訊芯-KY等相關個股強強滾，法人看好短多仍有續航力道，但操作避免追價，可待盤中震盪時逢低布局。

美科技股漲勢未歇，帶動美股四大指數全數收紅，加上人工智慧（AI）題材持續發酵，台股昨日在外資回補下，持續沿5日線震盪向上，大盤指數終場收在22,757點歷史新高。

盤面類股良性輪動，記憶體、半導體封測、光通訊等電子次族群表現相對整齊，包括商丞、訊芯-KY、南亞科、華邦電、波若威、京元電子、創見、聯亞、精材、上詮、日月光投控等強勢股漲幅2.4%至9.9%不等。

AI帶動HBM需求，排擠標準型DRAM產能，美光收漲4.5%，加上外資看好DRAM可能出現前所未有的供需失衡「超級周期」，南亞科第3季有機會轉盈，昨日股價續彈6.0%收72元，華邦電漲5.1%收26.8元，向上收復季線，商丞、創見等模組廠同步強勢。

台積電傳出將調漲先進封裝報價，評價不高的半導體封測族群輪動走揚，京元電子隨投信賣壓告一段落，啟動反彈走勢，昨日漲5.0%收104.5元，續創本波高點，精材4月營運落底，第2季動能增溫，加上車用CIS客戶需求持穩向上，外資及投信攜手回補。

博通（Broadcom）受惠AI需求熱絡，股價收漲5.4%，超越禮來排名全美第八，相關概念股訊芯-KY挾矽光子（CPO）即將小量出貨，早盤強勢攻頂收249.5元，CPO商業化時程加快，亦帶動波若威、聯亞、上詮等光通訊族群股價彈升。