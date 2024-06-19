遊戲新兵 樂意將轉上櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

國內遊戲族群再添生力軍，遊戲營運商樂意（7584）上月底通過櫃買中心上櫃申請案，近期將從興櫃轉上櫃，公司將在26日舉辦上櫃前法說會。

樂意成立於2012年，資本額1.45億元，核心業務為線上遊戲營運，遊戲產品類型廣泛，去年營收5.79億元，稅後純益8,629萬元，每股純益5.94元，優於前年每股純益5.08元，獲利穩健。

樂意除總部位於台灣，在日本、韓國均設有據點。展望未來，樂意日前宣布，已取得經典線上角色扮演遊戲《GE 王者之劍R》台港澳代理權，中文名稱將重新定名為《新王者之劍》，預計下半年推出。

法人指出，台灣遊戲市場競爭激烈，樂意近年來都能繳出半個股本獲利的成績，實屬不易，顯示該公司代理遊戲產品眼光精準，今年能否還能維持高檔水準，外界都在等著看。

法人看好樂意此刻興櫃轉上櫃，對未來集資及擴大營運規模有正面幫助。

每股純益 興櫃

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