證交所通過威力暘電子等四家公司申請上市案

臺灣證券交易所18日舉行董事會，一口氣通過威力暘電子申請創新板上市，以及日盛台駿國際租賃、台新藥、康霈生技申請一般上市等議案。

證交所表示，威力暘電子申請其普通股股票計46,000,000股於創新板上市案，經提請有價證券上市審議委員會第814次會議審議，後獲董事會同意股票上市，將陳報主管機關。

日盛台駿國際租賃申請其已公開發行普通股股票計351,193,074股上市案，經提請有價證券上市審議委員會第813次會議審議，已獲董事會同意股票上市，後將陳報主管機關。

台新藥申請其已公開發行普通股股票計134,142,100股上市案，經提有價證券上市審議委員會第815次會議審議，獲董事會同意股票上市，後續將陳報主管機關。

康霈生技申請其已公開發行普通股股票計139,438,786股上市案，經提請有價證券上市審議委員會第816次會議審議，已獲得董事會同意股票上市，將陳報主管機關。