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台積電又領台股創新高 多頭進取下一關卡2萬3？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電又領漲，台股盤中最高與收盤指數均刷新高。路透
台積電又領漲，台股盤中最高與收盤指數均刷新高。路透

台積電18日股價再創新高，台股大盤指數再度跟著沾光，台股跟隨台積電跳空開高，加權股價指數以2萬2757點收盤，上漲260點，漲幅1.16％，盤中最高來到2萬2787點，雙雙改寫紀錄，成交量4583億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，AI族群帶動科技族群，再帶動美股創高，蘋果、博通、台積電等都是跟AI有直接關係的個股，表現相對強勢，台股的台積電股價在ADR創高的情況下也跟著走高，自然帶動台股大盤指數。

他認為，台股多頭氣盛的源頭美股大型科技類股，目前強勢還沒有改變，因此對於台股指數的看法不預設立場，還是有持續創高的機會，提醒投資人，對於AI族群的偏多操作，還是要持續觀察美股結構是否有改變，在沒有反轉前，AI族群都可以偏多。

台積電昨天晚上發布重訊宣布買回庫藏股進度，已買回592張，總金額5.43億元，買進庫藏股每股均價為917.97元，今早股價跳開高，以上漲23元開盤，股價最高漲至950元，終場943元收盤，上漲22元，漲幅2.39％。

台積電本月5日宣布買回庫藏股計畫，自6月6日至8月5日，從集中交易市場買回3249張公司股票，買回區間價格為每股598元至1281元，買回的庫藏股將辦理銷除，用以維護股東權益。

蔡明翰指出，台積電這一個月來每天成交量約300多億元，但台積電的庫藏股這6天才買5億多元，顯然庫藏股對股價的激勵效果有限，只因台積電的買回庫藏股是代表公司認為產業趨勢向上，加上AI產業本身的表現，才導致股價表現強勁，因此買回庫藏股對於台積電近期股價表現頂多是加分效果，而非主要推升股價因素。

AI 台積電 台股指數 庫藏股 股票

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