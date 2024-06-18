台股上漲260點 三大法人買超191億元
在台積電（2330）大漲帶動下，台股18日跳空開高，一度漲至22,787.67點，終場收在22,757.43點，上漲260.9點，漲幅1.16%，成交量4,583.75億元，三大法人買超191.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超178.33億元，投信買超29.59億元，自營商賣超（合計）16.02億元，其中自營商（自行買賣）買超10.65億元，自營商（避險）賣超26.67億元。
台積電今日再度大漲，盤中最高上漲至950元，收在943元，漲幅2.39%，再創新高，貢獻指數約179點。聯發科（2454）也表現強勢，收在1,405元，漲幅1.81%，再創新高價，鴻海（2317）昨日站上200元後今股價休息，不過集團股中的建漢（3062）、訊芯-KY（6451）攻上漲停板，臻鼎-KY（4958）上漲6.99%，表現亮眼。
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