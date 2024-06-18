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台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

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台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股18日開高走高，盤中最高22,787.67點，距離23,000點僅差242.57點，收盤指數22,757.43點，漲260.90點、漲幅1.16%，成交金額4,583.74億元，而櫃買指數收漲0.5%。台積電（2330）收943元、漲22元，雙雙再創歷史新高。

台股盤面上，半導體指數表現最為強勢，收漲2.1%。台積電盤中最高950元，再度創下歷史新高，其它包括訊芯-KY、聯鈞、創意、南亞科、京元電子、創見、聯發科、祥碩等走揚。

在成交量排行榜上，漲幅較大的人氣股包括：建漢、東台、聯鈞、世界、南亞科、華邦電、波若威、東捷、東元電子等，紛紛表現強勢。

統一投顧指出，6月FOMC會議如預期維持政策利率不變加上近期勞動市場亦出現放緩跡象，推升市場預期聯準會9月降息機率上升，有利風險資產偏好。另一方面，美國科技龍頭股輪動上漲，有助於電子股之股價表現。

台股後市分析上，第一、歐洲議會大選結果公布，極右翼勢力在各國擴張，法國極右派在歐洲選舉中大獲全勝後，總統馬克宏解散法國議會下議院並宣布將於6月30日及7月7日舉行立法選舉，不安情緒造成歐股下跌，德國指數上周下跌2.9%，法國指數上周下跌6.2%。由於未來幾周選舉結果的不確定性仍然較高，政治動盪是否成為黑天鵝值得觀察。

第二、最新數據分析顯示，預計2024年航空貨運量將達到兩位數成長，與去年年底做出的保守的低個位數成長預測形成鮮明對比，5月全球航空貨運量需求年增12%，全球航空貨運即期運價連續第二個月成長，較去年同期上漲9%至每公斤2.58 美元，月增5%。2024年第4旺季來臨前，由於港口擁堵和紅海中斷，價格可能在上揚。

另外，技術面方面，需留意短線正乖離過大，一旦跌破5日均線，建議保守，先落袋為安。熱門族群上，聚焦重電、航運、光學鏡頭、AI伺服器、蘋果概念股、生技等族群，近期包括鴻海、威盛、訊芯-KY、玉晶光、大立光、台玻、大同、富喬、波若威、順藥、生華科等表現強勢。

南亞科 台積電

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