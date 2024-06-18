必應股東會／通過配發現金股利3.5元、股票股利1元 今年力拚持續成長
必應創造（6625）18日召開股東會，由董事長周佑洋主持，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利3.5元及股票股利1元。必應創造指出，公司積極掌握展演市場的「疫後復甦期」，受惠演唱會商機爆發，去年營運已重返成長軌道，今年力拚持續成長。
必應創造5月營收達4.2億元，年增135.78%，為近12個月來新高；累計前5月營收10.4億元，年增62.22%。必應指出，自去年到今年第1季，陸續參與並執行了包括李宗盛、周華健、任賢齊、陶喆、五月天、林俊傑、光良、劉若英、許茹芸、告五人、周湯豪及薛之謙、李宇春、周深、毛不易等海內外大型巡迴演唱會，場次持續增加且版圖跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區，多元且豐富的展演製作水準成為品質保證。
展望今年下半年，必應創造指出，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展大陸演出市場的製作與執行，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。
必應創造表次，近年參與的主辦業務，也朝向引進更多優秀境外藝人來台演出的目標邁進，鎖定各種量能的演出場地洽談場館運營可能性。7月公司將首度插旗基隆，在沙灣歷史文化園區結合傳統古蹟與藝術文創，把原本舊公車站華麗變身為三層樓高、佔地約300坪的全新展演空間「B’IN LIVE SPACE–KEELUNG」，提供完整且專業的演出場域，以點、線、面延伸同步呈現藝文展演、文創展覽及音樂表演活力，且三樓的小型LIVE HOUSE可容納250人，未來週末也將主辦各類型音樂演出。
必應創造指出，近年秉持深耕永續的經營理念朝多元發展，除了期許未來公司營運能在穩健中成長，更不忘積極參與產學合作，培育產業人才、推廣就業及增加實習培訓機會，以克盡企業職責，創造未來展演環境共榮共好。
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