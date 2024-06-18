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台股盤中22787點創高後降溫 鴻海200元保衛戰

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天早盤衝上22787點續創新高，勁揚291點，權值股台積電站上950元歷史新天價，光通訊族群、機器人概念股及航空雙雄獲買盤挹注，鴻海股價則是呈現拉回，一度跌至197元失守200元，但盤中回到平盤附近遊走。在傳產族群相對弱勢影響下，大盤漲勢收斂。

台股加權指數10時50分上漲228.81點，達到22725.34點，成交金額約新台幣2690億元。電子類股指數上漲1.4%，金融類股漲0.6%。

晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.7%，今天台積電跳空開高23元，早盤衝上950元歷史新高，漲幅超過3%。鴻海開高觸及201元後一度翻黑，最低跌至197元，跌幅1.5%。

隨著人工智慧（AI）算力帶動光通訊需求，光通訊族群獲資金青睞，訊芯-KY今天亮燈漲停達249.5元，波若威、聯亞漲逾4%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講掀起AI機器人商機，機器人概念股近期走升，羅昇、昆盈今天續攻漲停，穎漢漲逾2%。

市場傳出AI伺服器、AI PC（人工智慧個人電腦）趕在6月底前出貨，歐美航線航空運費本週喊漲，帶動航空雙雄走勢，長榮航、華航今天盤中上揚超過3%。

AI概念股漲跌互見，指標股廣達開高後，股價呈現震盪，盤中一度翻黑下跌0.5%，緯穎挫逾1%，勤誠跌幅約2.5%，緯創、英業達漲幅在1%以內。

AI 台積電

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