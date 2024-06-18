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以哈、美東碼頭可能再罷工 法人喊旺航海王獲利

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全球海運市場在以哈停火還未達共識之際，美東碼頭再傳恐罷工下，SCFI指數截至上周為止，為3379.22點，周漲6.1%，美東、美西、歐洲線分別上漲5.8%~ 11.2%，法人考量紅海等事件有利去化市場過剩運力，運價走勢優於預期下，看好長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）近期營運表現。

法人機構表示，美國碼頭工人協會（ILA）近期因不滿船商違反協定、加速大量自動化，暫停了勞資合約談判，引發秋季美東以及墨西哥沿岸碼頭罷工的可能性大幅上升。對於貨主而言，在擔憂美東碼頭可能出現罷工的情況下，或將貨物提前轉至美西港口，進而支撐美西線運價走勢。

另外，以哈停火訊息方面，自聯合國安理會通過以哈停火協議後，中東地區相關衝突仍未停歇，包括黎巴嫩與以色列戰火局勢升溫、胡塞於紅海區域持續攻擊船隻；儘管近日以色列軍方宣布將在加薩南部實施技術性停火以進行人道援助，並表示此非全面停火，然以色列總理及多名內閣部長仍表示無法接受。

目前對於三階段停火協議，哈瑪斯與以色列對於雙方要求的條件仍未達成共識，停火協議變數仍多；此外，中東局勢混亂，以哈停火是否代表胡塞停止攻擊紅海船隻亦是另一個變數。

分析師指出，SCFI指數自5月開始大幅反彈，主因需求旺季提前展開，又適逢紅海事件導致航商繞道消耗市場過剩運力，加上航商於7月上旬仍有漲價計畫，由於市場閒置率仍處於低檔水準，將有利支撐後續運價與獲利表現。

以色列 碼頭 罷工

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