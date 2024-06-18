達發領軍攻伺服器高速網路 九暘盤中大漲、亞信緊跟

網通IC設計大廠達發（6526）將聯手九暘（8040）、亞信（3169）等兩家乙太網路控制IC廠衝刺伺服器；工業高速網路商機，未來有望搶占整體20億美元的乙太網路市場規模。達發在釋出好消息後，九暘18日股價開盤大漲，亞信股價亦有亮眼表現。

九暘股價今日開盤一度攻上漲停，目前漲幅仍在7～8％的高水位，股價創下超過十年以來新高價位，亞信股價也聞訊上攻，目前站在波段新高，達發也同步上漲超過2％，股價持續站在波段高點。

九暘昨日股東會結束後，確認達發人馬全面進駐九暘，並取得四席董事，外界預期，達發董事長謝清江將有望成為九暘董事長，並以達發為主體，帶動旗下小金雞九暘及亞信等網通IC設計廠一起進攻伺服器、工業等乙太網路市場商機。

達發表示，有鑑於整體乙太網領域超過 20 億美元的潛在市場規模，達發科技自2019年開始已經投入GbE以上乙太網的整體布局，並於母公司聯發科技（2454）的5G、WiFi、智慧電視、車用等主要平台都有乙太網的市場機會。

達發透過策略參股方式，除了自身專注的 GbE 產品與技術外，與九暘縱向垂直延伸 GbE 以下的 FE（Fast Ethernet）及 PoE（Power over Ethernet）的完整產品線，橫向與亞信專長的 PC 介面乙太網合作，共同發揮三家公司產品與技術的合作優勢，將可服務超過 7 億美金市場，在與聯發科母公司的大小平台互相合作下，創造加乘的效果。