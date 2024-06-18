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台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

蘋果非蘋AI應用進補 台積電開盤衝上950元再創新天價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
晶圓代工廠台積電（2330）18日早盤股價隨著昨晚ADR表現強勢開盤衝上950元。路透
晶圓代工廠台積電（2330）18日早盤股價隨著昨晚ADR表現強勢開盤衝上950元。路透

受惠於蘋果與非蘋如輝達NVIDIA、博通與超微等AI應用進補，晶圓代工廠台積電（2330）18日早盤股價隨著昨晚ADR表現強勢開盤衝上950元，上漲29元，漲幅逾3%，蓄勢挑戰千元關卡，帶動市值並跨越24.5兆元關卡。

台積電在先進製程領先下持續享有領先者紅利，法人看好，台積電和全球多數AI應用公司合作，隨著相關需求成長，有望帶動營收獲利成長，外資法人近期並紛紛上修台積電AI應用營收的中長期預測，估計至2028年人工智慧應用將達到台積電總收入的35%。

業界先前也已傳出，台積大客戶蘋果最快9月推出iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的iPhone，激發果粉新一波換機潮，今年iPhone 16系列新機備貨量有望年增5%、達9,200萬至9,500萬支，台積電為新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口，同時蘋果積極將自家M系列處理器導入自身AI伺服器架構也有望持續帶動先進製程用量與需求。

先前法人已看好，受惠全球雲端科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，台積電今年AI營收將首度突破百億美元（逾新台幣3,250億元），創新高，成為全球AI熱潮的大贏家之一，後續並有望挑戰持續創高。

台積電於4月的法說會中指出，看好伺服器AI處理器今年貢獻營收將成長超過一倍，占公司2024年總營收十位數低段（low-teens）百分比，預期未來五年伺服器AI處理器年複合成長率達50%，2028年將占台積電營收超過20%。

台積電高度看好AI後市，董事長魏哲家於今年4月的法說會已上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

台積電先前已強調，幾乎所有的AI創新者都正與台積電合作，以解決對節能運算能力永無止盡需求的AI相關需要，估計伺服器AI處理器今年貢獻營收將成長超過一倍。

AI 台積電 營收

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