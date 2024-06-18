台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

台股18日開盤漲193.81點，開盤指數22690.34點；台積電（2330）以944元開盤、大漲23元。早盤高點一度來到22,787點，盤中漲近300點即將挑戰22,800點。

凱基投顧分析，大盤目前已連續5日改寫歷史新高，連日來屢創新高使大盤與月線之間乖離又來到高檔警戒區，使得買盤追價意願減弱，近日盤勢可能因此陷入高檔震盪或是漲勢放緩。

不過，目前技術面已形成沿著5日均線上漲態勢，只要持續守穩5日均線，短線有望挑戰22,700~22,800點。

目前電子股成交量占大盤成交比重降至約57%，將使盤面呈現電子與非電子、電子權值與中小型股之間相互輪動，然而須留意同族群相關個股走勢存在強弱分歧的現象，因此，操作上應優先聚焦近日表態轉強拉出中長紅或沿著短期均線上漲相關強勢股。

美國股市周一（17日）四大指數全數收漲，標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高。四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,778.10點，漲188.49點、漲幅0.4%；S&P500指數漲0.7%；那斯達克指數漲0.9%；費半指數漲1.6%。

博通和台積電ADR股價分別上漲5.4%和2.7%。美光科技在券商上調目標股價後漲4.5%。不過，輝達（Nvidia）股價從歷史高點回落，下跌0.6%。

在標普500指數的11類股中，非必需消費品股和科技股漲幅最大，而公用事業類股和房地產類股跌幅居前。

周三（19日）為六月節，美股市場休市。

另外，六個月前，全球各大央行已準備好要下砍利率，不料通膨比預期更膠著，經濟與薪資成長也深具韌性，讓國際央行今年攜手降息的期望大致告吹，官員只能重新調整利率政策。

上周Fed利率會議前後公布的數據，強力指向物價壓力放緩，使投資人大多無視鮑爾發言與新的利率點狀圖，堅持押注Fed將在9月啟動降息。

集中市場三大法人昨日合計賣超141.2億元。其中，外資賣超135.4億元，由買轉賣；投信買超32.9億元，連二買；自營商賣超38.8億元，由買轉賣；八大公股行庫逢高調節，賣超20億元，連四賣，累積賣超167.1億元。

統一期貨表示，選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升100點至22,200點，買權最大未平倉仍為22,700點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,463口空單，日盤則減碼1,744口空單，未平倉淨空單增至-16,188口；十大特定法人減碼954口空單至-9,760口。