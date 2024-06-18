快訊

刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股18日開盤漲193.81點，開盤指數22690.34點；台積電（2330）以944元開盤、大漲23元。早盤高點一度來到22,787點，盤中漲近300點即將挑戰22,800點。

凱基投顧分析，大盤目前已連續5日改寫歷史新高，連日來屢創新高使大盤與月線之間乖離又來到高檔警戒區，使得買盤追價意願減弱，近日盤勢可能因此陷入高檔震盪或是漲勢放緩。

不過，目前技術面已形成沿著5日均線上漲態勢，只要持續守穩5日均線，短線有望挑戰22,700~22,800點。

目前電子股成交量占大盤成交比重降至約57%，將使盤面呈現電子與非電子、電子權值與中小型股之間相互輪動，然而須留意同族群相關個股走勢存在強弱分歧的現象，因此，操作上應優先聚焦近日表態轉強拉出中長紅或沿著短期均線上漲相關強勢股。

美國股市周一（17日）四大指數全數收漲，標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高。四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,778.10點，漲188.49點、漲幅0.4%；S&P500指數漲0.7%；那斯達克指數漲0.9%；費半指數漲1.6%。

博通和台積電ADR股價分別上漲5.4%和2.7%。美光科技在券商上調目標股價後漲4.5%。不過，輝達（Nvidia）股價從歷史高點回落，下跌0.6%。

在標普500指數的11類股中，非必需消費品股和科技股漲幅最大，而公用事業類股和房地產類股跌幅居前。

周三（19日）為六月節，美股市場休市。

另外，六個月前，全球各大央行已準備好要下砍利率，不料通膨比預期更膠著，經濟與薪資成長也深具韌性，讓國際央行今年攜手降息的期望大致告吹，官員只能重新調整利率政策。

上周Fed利率會議前後公布的數據，強力指向物價壓力放緩，使投資人大多無視鮑爾發言與新的利率點狀圖，堅持押注Fed將在9月啟動降息。

集中市場三大法人昨日合計賣超141.2億元。其中，外資賣超135.4億元，由買轉賣；投信買超32.9億元，連二買；自營商賣超38.8億元，由買轉賣；八大公股行庫逢高調節，賣超20億元，連四賣，累積賣超167.1億元。

統一期貨表示，選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升100點至22,200點，買權最大未平倉仍為22,700點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,463口空單，日盤則減碼1,744口空單，未平倉淨空單增至-16,188口；十大特定法人減碼954口空單至-9,760口。

台積電 台股

延伸閱讀

美標普那指創高 法人：台股呈多頭排列防調節賣壓

33萬人賣台積電（2330） 他讚：有遠見！反被網酸：會再追高買回來

台積電ADR大漲2.7% 溢價率繼續拉大、日月光聯電也強勁

台積投資人台美套利…恐翻車 可能面臨「恐慌性平倉」

相關新聞

台積電再創新高 早盤最高漲逾3%衝達950元 貢獻大盤指數超過200點

美股四大指數周一（17日）收漲，標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高，台積電ADR上漲2.7%，收在177.24美...

台股外資轉賣權值股承壓 法人：多頭格局不變

台股昨（17）日受上周五美股道瓊及費半等指數收黑影響，市場追價買氣急凍，加上外資大賣逾百億元導致權值股承壓，指數開低後高...

科技股六強 里昂喊買

時序即將邁入下半年電子產業營運旺季，法人圈的關注焦點紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中，看...

就市論勢／半導體先進製程 搶鏡

聯準會會議紀錄顯示，2024年美國經濟維持成長、企業獲利有望落底反彈，產業發展方向仍首推AI，以上周剛結束的COMPUTEX（台北國際電腦展）、WWDC（蘋果開發者大會）兩場重要會議內容，看到未來產業方向主題朝向AI，至少未來一到二年內，台股主流族群仍鎖定AI。

DR股群起強揚！到底什麼利多 法人解析「1原因」成吸睛焦點

台股17日盤中一度再攀歷史新高，不過尾盤則小跌收市，盤面類股跌多漲少。族群中，除玻陶、面板、航空、生技等表現相對亮眼外，...

外資上周大買台股357億元 亞股中獲外資最多挹注

台股上周連續4天創新高，證交所統計外資上周在台股集中市場買超357.58億元，買超前三名依序為鴻海12萬2007張、聯電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。