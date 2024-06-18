美標普那指創高 法人：台股呈多頭排列防調節賣壓

人工智慧（AI）熱潮推動，美股走揚，標準普爾500指數和那斯達克指數收盤雙創歷史新高。法人指出，台股站穩各期均線，呈現多頭排列，但籌碼面轉為中性偏空，須留意逢高調節賣壓伺機出籠。

道瓊工業指數17日上揚188.94點或0.49%，收38778.10點。標準普爾500指數上漲41.63點或0.77%，收5473.23點。那斯達克指數揚升168.14點或0.95%，收17857.02點。費城半導體指數勁揚89.79點或1.60%，收5688.10點。

台股17日早盤最高來到22567.34點，再創歷史新高，隨後震盪向下，權值股鴻海尾盤成功站上200元大關，為台股提供強力支撐，終場加權指數小跌8.19點，收在22496.53點，成交金額縮減至新台幣4426.97億元。產業訊息部分，IC設計廠聯發科旗下達發董事會17日決議斥資新台幣19.32億元，認購九暘電子2756萬3800股私募普通股，持股比重將提升至29.3%，藉此擴大乙太網路產品技術布局。

半導體矽晶圓廠環球晶部分資訊系統遭駭客攻擊，環球晶表示，受影響廠區上週已局部恢復生產，目前大多數廠區將在今天恢復出貨。

工業電腦廠樺漢17日與日商夏普（SHARP）簽訂戰略合作備忘錄，將合作開拓海外市場，整合雙方產品技術、品牌通路、地域性銷售服務、客戶資源等，優先聚焦包括台灣、日本、東南亞等亞太地區市場。