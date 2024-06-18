台股外資轉賣權值股承壓 法人：多頭格局不變

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股昨（17）日受上周五美股道瓊及費半等指數收黑影響，市場追價買氣急凍，加上外資大賣逾百億元導致權值股承壓，指數開低後高檔震盪盤軟，盤中雖一度衝上22,567點歷史新高點位，終場仍小跌8點、收22,496點，成交量降至4,540億元。法人認為，台股多頭格局不變，預期將續寫新猷。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清等市場名師觀點，輝達（NVIDIA）27日將舉行股東會，執行長黃仁勳將發表最新展望，市場期盼有望再複製他先前到訪台北國際電腦展的科技浪潮，再掀起一波「黃式旋風」。

6月至今台股已大漲逾1,300點，多方攻勢強勁，雖然短線行情隨時都有修正的可能，隨時序將進入電子業傳統旺季，內外資普遍預估上市櫃企業第3季獲利有望季增約10%，基本面將是多頭行情的靠山。

此外，投信、壽險，銀行、自營商等內資法人上半年季底作帳行情陸續啟動；而市場健康輪動，也激勵櫃買指數昨日盤中觸及268點本波新高。市場專家看好，台股多頭火力仍將持續發酵，指數將上看23,000點。

台股昨日短線承壓，盤面上，19大類股跌多漲少，以玻陶類股勁揚5%最強勢，建材營造類股跌1.4%最弱勢；千金股同樣跌多漲少，以M31（6643）大漲6.9%最強，緯穎跌3.8%最弱，檔數因穎崴跌13元、收997元，跌出千金股行列，減至16檔。

集中市場三大法人合計賣超141.2億元。其中，外資賣超135.4億元，由買轉賣；投信買超32.9億元，連二買；自營商賣超38.8億元，由買轉賣；八大公股行庫逢高調節，賣超20億元，連四賣，累積賣超167.1億元。

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