DR 股群起強揚！到底什麼利多 法人解析「1原因」成吸睛焦點

台股17日盤中一度再攀歷史新高，不過尾盤則小跌收市，盤面類股跌多漲少。族群中，除玻陶、面板、航空、生技等表現相對亮眼外，DR族群更是紛紛亮燈漲停，成為盤面上最吸睛、也最受投資人熱議的焦點。

DR股群起強揚，總計共五檔亮燈漲停，包括：泰金寶-DR、明輝-DR、晨訊科-DR、美德醫療-DR、同方友友-DR等，股價紛紛開高後即快速直衝漲停，表現相當強勢，市場投資人紛紛好奇DR股到底浮現什麼利多？

事實上，法人指出，DR是Depositary Receipts 的縮寫 ，中文為「存託憑證」或「海外存託憑證」，是一種「擁有股票的證明」，與持有股票的投資人，享有相同的權利與義務。

一般來說，台灣投資人並不會特別關注DR股，因此交易DR股的多為特定投資人。不過，今年以來，隨不少DR原股股價強勢大漲，與DR間的價差開始擴大，因而自5月中下旬後，DR族群陸續獲得買盤追捧，成交量也不斷擴大。

法人說，這些DR股多為10元以下的雞蛋水餃股，股價相對便宜，加上台股不斷創下歷史新高，許多重點熱門股或指標股均已大漲一波，因此市場買盤開始尋找相關的「落後補漲股」，激勵DR族群紛紛勁揚，成為市場吸睛焦點。