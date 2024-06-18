就市論勢／半導體先進製程 搶鏡

經濟日報／ 吳文同（新光創新科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

聯準會會議紀錄顯示，2024年美國經濟維持成長、企業獲利有望落底反彈，產業發展方向仍首推AI，以上周剛結束的COMPUTEX（台北國際電腦展）、WWDC（蘋果開發者大會）兩場重要會議內容，看到未來產業方向主題朝向AI，至少未來一到二年內，台股主流族群仍鎖定AI。

唯上周台股續創新高後，年線正乖離率擴大，加上6月股東會旺季，上市櫃企業將被檢視經營成績單，股價易出現高檔震盪情形，建議投資人可持續鎖定「半導體先進製程」、「AI供應鏈」兩大電子題材擇優布局。

半導體先進製程題材，亦包含先進製程所需原料設備耗材等。蘋果在WWDC展上宣布Apple AI，有望激勵果粉及非蘋消費者買氣。

投資建議

COMPUTEX展後、隨蘋果AI開跑，國內半導體先進製程、AI組裝、AI散熱、及蘋概股等相關個股，為盤面表現較佳族群。由於AI長線題材持續，唯資金輪動快速，不少個股的表現參差不齊，建議投資人擇優操作，或改布局績優台股基金掌握潛力股表現機會。

AI 台股

延伸閱讀

外資上周大買台股357億元 亞股中獲外資最多挹注

台股基金 績效亮眼

一周盤前股市解析／散熱、IC設計 逢低布局

就市論勢／半導體、PCB、重電 可留意

相關新聞

台股外資轉賣權值股承壓 法人：多頭格局不變

台股昨（17）日受上周五美股道瓊及費半等指數收黑影響，市場追價買氣急凍，加上外資大賣逾百億元導致權值股承壓，指數開低後高...

科技股六強 里昂喊買

時序即將邁入下半年電子產業營運旺季，法人圈的關注焦點紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中，看...

就市論勢／半導體先進製程 搶鏡

聯準會會議紀錄顯示，2024年美國經濟維持成長、企業獲利有望落底反彈，產業發展方向仍首推AI，以上周剛結束的COMPUTEX（台北國際電腦展）、WWDC（蘋果開發者大會）兩場重要會議內容，看到未來產業方向主題朝向AI，至少未來一到二年內，台股主流族群仍鎖定AI。

DR股群起強揚！到底什麼利多 法人解析「1原因」成吸睛焦點

台股17日盤中一度再攀歷史新高，不過尾盤則小跌收市，盤面類股跌多漲少。族群中，除玻陶、面板、航空、生技等表現相對亮眼外，...

外資上周大買台股357億元 亞股中獲外資最多挹注

台股上周連續4天創新高，證交所統計外資上周在台股集中市場買超357.58億元，買超前三名依序為鴻海12萬2007張、聯電...

影／四位總統任內股市起伏 謝金河：看好台灣未來經濟

財信傳媒集團董事長謝金河中午在台北榮總院長陳威明、副院長侯志明、副院長李偉強陪同下，以「綜觀全局：全球經濟關鍵動向與台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。