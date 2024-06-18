就市論勢／半導體先進製程 搶鏡
盤勢分析
聯準會會議紀錄顯示，2024年美國經濟維持成長、企業獲利有望落底反彈，產業發展方向仍首推AI，以上周剛結束的COMPUTEX（台北國際電腦展）、WWDC（蘋果開發者大會）兩場重要會議內容，看到未來產業方向主題朝向AI，至少未來一到二年內，台股主流族群仍鎖定AI。
唯上周台股續創新高後，年線正乖離率擴大，加上6月股東會旺季，上市櫃企業將被檢視經營成績單，股價易出現高檔震盪情形，建議投資人可持續鎖定「半導體先進製程」、「AI供應鏈」兩大電子題材擇優布局。
半導體先進製程題材，亦包含先進製程所需原料設備耗材等。蘋果在WWDC展上宣布Apple AI，有望激勵果粉及非蘋消費者買氣。
投資建議
COMPUTEX展後、隨蘋果AI開跑，國內半導體先進製程、AI組裝、AI散熱、及蘋概股等相關個股，為盤面表現較佳族群。由於AI長線題材持續，唯資金輪動快速，不少個股的表現參差不齊，建議投資人擇優操作，或改布局績優台股基金掌握潛力股表現機會。
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