科技股六強 里昂喊買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
里昂「台灣科技產業」報告重點 圖／經濟日報提供
里昂「台灣科技產業」報告重點 圖／經濟日報提供

時序即將邁入下半年電子產業營運旺季，法人圈的關注焦點紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中，看好三大科技領域及六大台廠，分別為鴻海（2317）、廣達、高力、嘉澤、全新、大立光等，紛紛給予「買進」評等，前景亮眼。

就整體科技業而言，里昂台灣區研究部主管高翊庭指出，根據研究團隊針對科技供應鏈的調查結果，具四大更新重點，包括：智慧型手機拉貨需求正處上升趨勢、個人電腦訂單能見度低迷、通用伺服器如預期復甦、及下半年AI需求將保持穩定。

高翊庭分析，智慧手機及伺服器在庫存周期中表現良好，由於台灣的IC設計公司對5G系統單晶片（SoC）出貨上調、美中兩國客戶訂單增加、及台灣強勁的CIS（CMOS影響感測晶片）訂單，皆顯示在庫存調整後，智慧型手機的訂單開始回升，因此短期內強勁的補貨動能，可能將會推動未來數個季度的獲利增長。

另外，2024年第3季輝達H系列AI產品的出貨訂單展望強勁，尤其B系列出貨量預計從第3季末開始增長，伺服器恢復正在步入正軌。

此外，Blackwell GPU需求樂觀，預計明年GB200將有上行潛力，至2025年輝達GB200機櫃出貨將有上行驚喜，里昂預估將比市場預期多出3-5萬櫃。

基於相關因素，高翊庭目前看好的三大領域及六大台廠分別是：一、GB200受惠者：包括鴻海、廣達、高力；二、受惠通用伺服器平台升規：嘉澤；三、受惠安卓智慧機市場復甦：全新、大立光。相關六檔個股均列為「首選」，並建議「買進」，是目前外資圈中，首篇針對下半年科技領域，所提出最新觀點到報告。

至於六大台系供應鏈的目標價，鴻海為210元、廣達340元、高力630元、嘉澤2,040元、全新195元、大立光2,950元。

伺服器 智慧型手機

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