外資上周大買台股357億元 亞股中獲外資最多挹注
台股上周連續4天創新高，證交所統計外資上周在台股集中市場買超357.58億元，買超前三名依序為鴻海12萬2007張、聯電3萬7738張、金寶3萬4446張；外資賣超前三名則為中信金、新光金，以及中鋼。
累計今年初至6月14日止，外資累計買超808.04億元，外資總持有股票市值為31兆5349億元，占全體上市股票市值的44.01％，較6月7日的30兆1954億元，持股市值增加1兆3395億元。
受到聯邦公開市場委員會FOMC預期縮減降息幅度影響，市場情緒轉為謹慎，對於亞股態度外資也出現分化走勢，保德信投信指出，上周外資明顯集中在台股與印度市場，台股上周獲得14.51億美元挹注，印度則有7.63億美元資金加碼，但東協市場的泰國、越南股市則雙雙遭賣超超過2億美元，菲律賓股市也出現資金淨流出。
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