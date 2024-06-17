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智冠股東會前哨戰 GL表態支持網銀提名人選

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
智冠。圖／聯合報系資料照片
智冠。圖／聯合報系資料照片

繼國際投票建議機構ISS日前發布報告表態支持智冠（5478）公司派後，另一家國際投票重要參考指標機構Glass Lewis（GL）17日也發表最新報告，支持網銀國際提名的4位自然人董事，認為他們能夠為董事會帶來更多元專業的影響力，建議累積投票給網銀的4位董事。網銀國際表示，本著發揮股東行動精神，強化公司治理初衷所推舉的董事人選，包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，皆受到Glass Lewis的全力支持，深感欣慰。

根據Glass Lewis的投票建議報告當中特別提到，智冠與榮剛的股份交換確實缺乏策略連結，過程決策也非常倉促及草率，並缺乏獨立性。而經過Glass Lewis的公正評估試算，表示合理換股比例應為智冠1股換榮鋼2.7~3.09股，凸顯出智冠的股東價值確實明顯遭到犧牲。此外亦提到莊璧華獨董曾多次對董事會決議表達反對意見，代表智冠的公司治理存在重大缺陷，而鑑於此次換股的規模影響甚鉅，Glass Lewis認為換股案應經股東會同意才符合尊重多數股東權益。因此，Glass Lewis反對智冠繼任的5名董事，並反對與台鋼相關的3名董事，建議投票支持網銀國際提出的4名董事。

對於外資機構Glass Lewis的建議報告，網銀國際樂見外資支持自然人董事的理念，讓投資大眾認識到自然人股東因為有責任追溯性，須以個人身分對全體股東負責，更能達到督促企業治理健全轉型與改革的目的，也期望股東們能慎重將Glass Lewis此份投票評估建議納入參考，選擇更能帶領公司前進的治理團隊。

投票 智冠 股東會

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