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三大法人賣超164億 外資逆勢敲進面板雙雄

中央社／ 台北17日電
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

根據證交所統計，今天三大法人合計賣超台股新台幣164.77億元，中止連3買，台股連續4個交易日收盤指數創新高的紀錄中斷，終場小跌8.19點，收在22496.53點，加計盤後交易成交值為4436.31億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超159.38億元，結束上週連3個交易日買超；自營商今天賣超38.79億元，僅本土投信站在買方，買超33.4億元。

在個股方面，由於面板廠積極轉型，群創台南3.5代廠及4代LCD面板廠傳出將轉型投入半導體相關的FOPLP及X光感測器等用途，吸引外資今天大買面板雙雄，買超前3名分別為群創4萬7683張、友達4萬6860張，以及元大台灣價值高息ETF（00940）4萬5127張。

賣超方面，外資賣超前3名分別為復華台灣科技優息ETF（00929）5萬1867張、新光金2萬3111張和中工1萬5295張。值得注意的是，外資今天出脫台積電6755張，居賣超排行榜第10位。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，台股基本面強勁，尤其AI題材從原本的AI伺服器，到AI PC等邊緣裝置，現在連蘋果iPhone也要開始加入AI功能，台灣電子供應鏈將是主要受惠者。

此外，美國聯準會（Fed）降息腳步一再拖延，但相關利空逐漸淡化，且上週最新公布的通膨數據已出現趨緩跡象，資金壓力有望逐漸減低。整體而言，台股多頭架構不變，不過台積電、鴻海、聯發科等短線股價漲幅大，需要整理休息，接下來進入季底作帳時間，中小型股可能接棒輪動。

台積電 台股 外資 新台幣 美國聯準會

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