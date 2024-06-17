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鴻海抵達200元「郭董退休價」 網友一片祝賀：恭喜退休

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）創辦人郭台銘曾在2016年股東會上表示，鴻海股價沒有到200元就不會退休，17日鴻海收盤終於站上200元，創16年新高，市值超過2.77兆元，網路上一片祝賀聲，恭喜郭董退休，表示鴻海將繼續朝「300元」挺進。

郭台銘曾多次在股東會上表示，鴻海股價不到200元不退休，但為了爭取在國民黨初選出線，參選2020總統，郭台銘於2019年6月卸任董事長，交棒給劉揚偉，去年9月因個人因素，辭去董事一職，如今終於達陣200元的退休目標價。

今年鴻海股東會時有小股東期盼鴻海股價未到500元時，劉揚偉不要退休，也有人表示希望在其任內鴻海股價能到300元以上。劉揚偉回應，只要把公司經營好，股價自然會反映，不論是300元或更高，都是經營團隊成果展示，會盡全力朝著越來越高的目標，並把股東期望放心中。

鴻海在2020年3月新冠疫情爆發時最低曾跌至65.7元，雖至2021年開始上漲，但最高僅觸及134.5元，隨後長達近三年的時間於90幾元至110元附近盤整，直到今年3月因身為輝達（NVIDIA）GB200晶片最大供應鏈廠商，股價開始起漲，統計3個多月以來漲幅已達94%，將近翻倍，市值也飆升超過2.77兆元，僅次於台積電（2330）。

鴻海站上200元，網上賀聲連連，紛紛表示恭喜郭董，也恭喜郭董可以安心退休。

網友恭喜鴻海創辦人郭台銘退休。圖／截至PTT
網友恭喜鴻海創辦人郭台銘退休。圖／截至PTT

劉揚偉 股東會 退休 鴻海

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