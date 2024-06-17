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外資上週大買台股357.58億元 買超鴻海居首

中央社／ 台北17日電
鴻海科技集團。 圖／聯合報系資料照片
鴻海科技集團。 圖／聯合報系資料照片

根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣357.58億元，其中買超鴻海12.2萬張最多；賣超中信金10.36萬張，名列賣超榜第1名。

外資上週在集中市場買超前3名分別為鴻海12萬2007張、聯電3萬7738張及金寶3萬4446張。

外資上週賣超前3名依序是中信金10萬3622張、新光金7萬7613張及中鋼7萬1454張。

證交所統計自今年初至6月14日止，外資總買進金額為14兆8085億元，總賣出金額14兆7277億元，累計買超808.04億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31兆5349億元，占全體上市股票市值的44.01%，較前一週增加約1兆3395億元。

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