外資上週大買台股357.58億元 買超鴻海居首
根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣357.58億元，其中買超鴻海12.2萬張最多；賣超中信金10.36萬張，名列賣超榜第1名。
外資上週在集中市場買超前3名分別為鴻海12萬2007張、聯電3萬7738張及金寶3萬4446張。
外資上週賣超前3名依序是中信金10萬3622張、新光金7萬7613張及中鋼7萬1454張。
證交所統計自今年初至6月14日止，外資總買進金額為14兆8085億元，總賣出金額14兆7277億元，累計買超808.04億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31兆5349億元，占全體上市股票市值的44.01%，較前一週增加約1兆3395億元。
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