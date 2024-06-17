鴻海最後一盤爆出7,397張買單 攻上200元大關

台股17日開低，一度上漲至22,567.34點，終場小跌8.19點，收在22,496.53點。三王中台積電（2330）、聯發科（2454）皆休息，但鴻海（2317）盤中由黑翻紅，尾盤爆出7,397張買單，收在200元大關，創下2008年2月以來新高。

蘋果在上周舉辦全球開發者大會（WWDC）發表新的AI功能後，隔天股價大漲，不過上周五休息，小跌0.82%，收在212.49美元。台積電ADR上周五也小跌，收在172.51美元，跌幅0.23%。

相較於台積電今日股價暫歇，鴻海雖然以197.5元開低，一度下滑至195元，但盤中由黑翻紅，終場更出現逾7千張買單，拉抬股價至200元大關，漲幅1.01%。

鴻海5月營收5,502億元，月增 7.68%，年增 22.06%，為歷年同期新高，累計今年前五月營收2.38兆元，年增 1.73%，為歷年同期次高。

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200代工廠當中，鴻海及廣達（2382）為GB200兩大贏家，分別握有約40%及30%左右供應份額，兩大廠都將於第3季至第4季陸續出貨。

據悉，鴻海目前已拿到輝達超級AI伺服器「DGX GB200」系統機櫃三大類新品（DGX NVL72、NVL32、HGX B200）訂單。鴻海透露，旗下GB200系列產品都將以Rack形式出貨，目前粗估訂單量高達5萬櫃，總營收貢獻可達2.5兆至3兆元。