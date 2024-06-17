台股震盪收小黑 跌8點收22,496點 鴻海站上200元、台積電收921元

台股17日震盪創新高後拉回，盤中最高22,567.34點，收盤指數22,496.53點，跌8.19點、跌幅0.04%，成交金額4,426.97億元。反觀，櫃買指數收漲0.2%。權值股台積電（2330）收921元、跌1元，鴻海（2317）正式站上200元，成市場焦點。

強勢族群方面，生技族群表現較為亮眼，包括生華科、順藥、永昕、合一、藥華藥等；航空族群的星宇航空、長榮航；面板族群的群創、彩晶、友達；玻璃陶瓷的台玻、冠軍、和成等紛紛表現強勢。

AI族群則漲跌互見，世芯-KY、智原、勤誠、鴻海等表現較為走揚；反觀緯穎、緯創、創意、聯發科、廣達等則修正整理。

統一投顧分析，聯準會如預期維持利率不變，此外美國公布5月PPI創7個月最大減幅，市場對於聯準會將在9月開始降息的預期再度攀升，有利風險資產偏好。

另一方面，美國科技龍頭股輪動上漲，有助於台股電子股之股價表現。台股目前技術面多頭排列，類股輪動快速，建議電子、金融、傳產等均衡布局、偏多操作。

選股方向建議聚焦半導體先進製程、AI概念股、科技新品發布概念、運動用品服飾、壽險、隱形眼鏡、高殖利率個股等族群為主。

國票投顧補充，短線上，在權值股掌權下，指數屢創新高，可見台股多方氣勢強盛，加上內外資籌碼同步偏多，在此多頭氣氛下，預期台股仍有高點可期。

台股操作建議上，當前擇股重於擇市，權值股台積電、鴻海仍偏多因應，另具題材性的族群，易吸引資金進駐，重電、貨櫃航運、可作為短線關注標的，另低位階但具題材的面板族群，可作為當前分批布局首選。