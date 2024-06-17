鴻海最後一盤登上200元 「郭董目標價」達陣
台股17日高檔震盪，終場收小黑，但權值股鴻海（2317）鴨子划水，最後一盤收在今天最高的200元整數關卡，寫下小股東會在股東會的初步願望，下一步將朝300元目標前進。鴻海股價今開低後中場由黑翻紅，最後一盤買盤搶進爆出7,397張的成交量，正式站上200元大關的「郭董目標價」，成為市場焦點。
鴻海今年3月8日股價仍在104.5元，短短三個月股價大漲近百元，漲勢驚人，除了電動車題材外，近期黃仁勳來台助陣，也成AI大咖，加蘋果近日消息面及股價都奮起，帶動原本就是蘋果iPhone頭號代工合作夥伴的鴻海利多不斷。
鴻海已切入輝達最新的GB200 AI伺服器供應鏈，通吃輝達、蘋果雙題材，股價漲勢兇猛，上週單週大漲11.5%，14日衝上198元，續創近16年新高，今天終於順利攻上200元「郭董目標價」。
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