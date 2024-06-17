富蘭克林首波在 LINE Bank 上架超過50檔基金 提供多元化投資選擇

富蘭克林首次與LINE Bank攜手，推出國民的基金陣容堅強，這次共在LINE Bank上架超過50檔境內、外基金，投資人在LINE Bank可以「全面、終身0手續費」，選購當前美國利率政策轉折階段的美國股債平衡型及精選收益複合債券型基金的「雙收益組合」、搶攻AI科技崛起與淨零永續雙主流趨勢題材的科技、生技型基金和全球氣候變遷基金、富有轉型商機的印度、日本基金，豐富完整的基金與0手續費，是LINE Bank客戶配置致勝投資組合的重要關鍵，提供多元化的投資選擇。

LINE Bank表示，從普惠金融角度出發，LINE Bank是投資人手機上，便捷的基金申購捷徑。無需受到營業時間、地點或手續費的拘束，打開LINE Bank即能輕鬆管理資產。

LINE Bank上架的富蘭克林境內外基金產品相當完整，加上LINE Bank推出「全面、終身0手續費」優惠活動，是值得投資人選擇的銀行投資平台。

富蘭克林則提供最新市場研究報告、時下熱門理財話題追蹤，資源豐富，有效協助LINE Bank客戶掌握布局契機，規劃並靈活調配出最適切的配置組合。

LINE Bank是國內第一家提供買境內、外基金全面、終身0手續費的銀行，活動期間完成開立信託帳戶的客戶，基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「終身0手續費」，幫客戶省下荷包，投資績效不打折。投資人現在進入LINE錢包點選LINE Bank捷徑，開立信託帳戶與完成投資風險屬性評估即可馬上申購！

富蘭克林與LINE Bank基金平台齊心打造能輕鬆存基金、存未來的數位理財生活圈，並廣發基金投資英雄帖，號召新手、老手加入存基金的理財行列，透過LINE Bank申購富蘭克林系列基金。