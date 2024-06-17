為何明後年降息次數會比2024來得多且猛？ 達人：答案真的就是在「硬撐」

【股市爆料同學會．無為】

以下是機構們近期針對銀行體質、商業房地產的報告。從其中的蛛絲馬跡可以發現，為何上週美聯儲的點陣圖中，「2025-2026年的降息次數，會比2024年來得又多又猛」，答案真的就是在「硬撐」，一方面在等火車對撞前一刻，另一方面也是因為今年11月初美國即將大選的原因 - 不願為任何一方助選。

我的看法是，在失業率已經來到4%的此時，商業活動指標大部分也是持續在下滑，「所以越晚降息，失控的風險就會越高，就像當時拖延升息時一樣，最後就會變成下猛藥。」

所以願意把美債當作穩當收益的，只要你真的能拿得夠久，至少到明年，我相信一定會有一筆很可觀的收益。

然而，現在就有同學在問何時要下車，甚至還有口出妄語的，說自己在股市賺多少，現在要來染指國債收益，並且嘲笑已經在車上的人。那些人我覺得很幼稚，所以我看到一律都封鎖，沒必要繼續讓那種人吃我豆腐。

此外，我估計最晚8月就會看到股市有一波大的回調，但落底時依然會是逢低做多的機會。雖然我依然維持零持股，但可以給各位同學參考一下。

以下為又臭又長的機構報告，有興趣的同學再自行閱讀，感恩。

根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）的報告，由於美國利率上升，已造成63家「問題銀行」，面臨破產風險的機構名單不斷增加，FDIC報告強調，2024年第1季美國銀行未實現損失驚人增長，高達5170億美元（約新台幣16.7兆元）。 與2023年第4季相比，今年第1季美國銀行未實現損失增加了390億美元（約新台幣1.25兆元），與此同時，第1季有63家問題銀行，較去年第4季增加了11家。 另外，根據Green Street的商業地產價格指數（CPPI），商業地產價格在過去1年下降了7%，自2022年3月的高峰下降了21%。去年，與商場、辦公室和工業單元等商業地產相關的拖欠貸款總額估計高達243億美元（約新台幣7849億元），是2022年112億美元（約新台幣3618億元）的兩倍多。 根據 抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的報告，美國商業和多戶房地產領域中，有近 20% 的未償債務將在今年到期，規模高達 9290 億美元，這些債務需要再融資或出售房產。 這個規模比先前估計的 6590 億美元高出 40%。激增主要是來自貸款展期和其他延遲，而非新的交易。 銀行持有的商業地產債務中，今年有 4410 億美元到期。還有大約 2340 億美元的到期債務透過商業抵押支持證券 (CMBS)、擔保貸款憑證 (CLO) 和資產抵押債券 (ABS) 證券化；非銀行貸方則有 1680 億美元的債務在今年到期。 而穆迪 (Moody’s) 一份最新報告顯示，隨著華爾街到期債務借款人的還款率大幅下滑，4 月商業辦公室貸款拖欠率升至近六年來最高水平。 穆迪指出，4 月辦公室貸款拖欠率升至 6.4%，是 2018 年 6 月以來最高，拖欠率上升的其中一個主要原因是，4 月到期債務借款人中，只有 24% 償還貸款，遠低於去年的約 45% 至 50%。「穆迪警告，辦公室地產違約的情況可能持續至 2026 年。」 這般情況令 Starwood Property Trust 等商業房地產巨頭紛紛呼籲 Fed 降息，尤其是在約 4.7 兆美元未償商業房屋抵押貸款中，「有一半即將在 2027 年到期的情況下。」 在美國，商辦抵押貸款有別於房屋貸款，大型地產開發商通常只須按月付利息即可；不過，一旦抵押貸款到期，就面臨還款金額暴增至與原貸款額相當。 據估計，此刻的損失金額比2008年美國房貸危機小多了，但不良貸款仍可能導致投資人蒙受巨額虧損，一些不動產開發商可能破產倒閉，不得不賤價拋售，導致商辦市場景氣雪上加霜。

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