2024投資為王 印股、日股表現亮 瀚亞持續看好

全球投資情緒高漲，尤其日本與印度股市表現相對亮眼。瀚亞投資（台灣）表示，儘管日本與印度股市已漲高，但兩個市場的利多題材仍持續發酵

當中，後市仍具有上漲潛力；情緒高漲的投資環境下，投資人進入投資為王的時代，可布局日本股票基金與印度股票基金，掌握後市行情。

瀚亞投資（台灣）日前舉辦2024瀚亞投資高峰會，以「投資深入點 未來飛更遠」為題。瀚亞投資（台灣）投資長林如惠表示，今年全球主要股市持續高漲，其中AI議題發酵，半導體產業營收呈現高度成長，眾多結構性增長的力量齊聚，引領市場進入另一個黃金十年。

印度與日本股票市場也同樣帶領投資人進入另一個黃金十年。林如惠說，印股過去10年漲勢優於其他主要股票市場，印度政府近年來持續推動相關政策，支持當地經濟發展，未來受惠於人口紅利優勢、政策激勵及印度製造等題材帶動下，很大機會可成為未來十年的世界工廠。

林如惠表示，日本股市去年成為全球資金熱點，今年在眾多的利多題材帶動下，多頭格局有望延續；而擁有大量現金可活用的日本企業，今年也將透過發放股利與買回庫藏股的方式，提升股東報酬。

瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov表示，四大因素使日股上漲動能得以延續，包括：日股估值對於逆向投資人具吸引力；持續的企業財務重整；結束通縮時代及企業資本支出環境強勁等。日股雖漲多，但估值仍低於其他主要股票市場。Ivailo Dikov表示，截至3月底，日股的股價淨值比（P/B Ratio）為1.6倍，遠低於美股的4.8倍、MSCI AC世界指數的3.1倍，也低於歐洲、亞洲(不含日本)、拉丁美洲等地區。

相較於日本大型股，Ivailo Dikov更看好小型股的後市表現，因為目前日本小型股價格處於折價，未來更有機會吸引投資人注意，進而掀起一波資金行情。目前瀚亞投資-日本動力股票基金持股策略，持續加碼原物料、日本內需及工業等類股，為投資人掌握相對便宜又具成長力的個股。

ICICI保誠資產管理公司股票基金經理人Rajat Chandak表示，受惠於印度人口平均年齡相對低、人均所得快速增長，以及眾多政策的加持下，全球投資人開始關注印度股票市場；當前靜待選後的不確定性降溫後，外資有望重新回流印度股市，上漲潛力值得期待。

Rajat Chandak表示，印度政府持續努力建構基礎設施的能力，中央、國家及企業的資本支出年複合成長率高達17%；其中企業的健康現金流支持著資本支出的成長；同時，近年來企業債務比重下降，顯示企業對外部融資的依賴度持續下降。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟成長在當地隨處可見，民眾的消費習慣也逐漸改變，印度高端消費品的銷售也逐年提高；從此得知，印度的就業機會、薪資成長及消費信心等都正往好的方向邁進，當地民眾也對未來的經濟前景相當樂觀。

林庭樟說，印度近年來也積極發展都市化，實際走入孟買，處處都在蓋捷運，搭配新型態複合式建築，種種跡象都驗證印度正走向現代化與城鎮化的標記；在基礎建設逐步建置與完成後，當今的印度與10年前的印度樣貌已有顯著性的差異。

瞄準印度強勁的內需動能，瀚亞印度基金持股以景氣循環性消費產業、金融及資訊科技產業為主，偏重大型股與龍頭股，採主動操作以獲得超額報酬的機會；該檔基金是國內首檔新台幣級別的印度股票基金，自2005年成立，截至5月底的規模也已超過150億新台幣，屬境內最大印度股票基金。