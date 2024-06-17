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台積電主宰盤勢 台股盤中翻紅攻抵22567點續創高

中央社／ 台北17日電
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

上週台股在台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，今天大盤則隨著台積電早盤拉回呈現震盪整理，不過台股在上午9時30分和10時左右有兩波拉升，台積電盤中由黑翻紅，率領台股站回平盤之上又創高，最高漲62.62點攻抵22567.34點，展現超強韌性。

台股11時小漲10.43點達22515.15點，成交值約2755億元。

權值三雄今天股價回檔，但下檔支撐不弱。台積電早盤最多下跌9元至913元，但盤中一度翻紅衝上925元；鴻海盤中最多下跌3元至195元，但盤中同樣一度翻紅；聯發科最多下跌30元至1365元。

中小型股接棒，重電股華城盤中大漲近半根停板，最高攻抵964元，直逼前波高點，再度朝向千元俱樂部目標挺進；士電、亞力股價也都紅通通。

千金股世芯-KY、大立光、鈊象、川湖盤中股價也都上漲超過2%，M31盤中漲幅逾5%。

砷化鎵族群今年營運具轉機題材，今天股價也走強，宏捷科盤中大漲超過半根停板，最高大漲9.5元至139.5元；穩懋今天盤中股價漲幅超過2%，全新則漲逾4%。

法人分析，前兩週台北國際電腦展（COMPUTEX）及蘋果WWDC開發者大會接力登場，激勵AI人工智慧概念股和蘋概股股價走紅，尤其台積電、鴻海等兩大權值股，通吃AI、蘋果兩大題材，股價漲勢兇猛，推升台股指數屢創新高。

不過法人認為，台積電、鴻海短線漲幅已大，接下來分別面臨到千元及200元的重要關卡挑戰，需要時間整理蘊釀，股價可能暫時休息；而月底進入投信基金作帳時期，推測接下來可能由中小型股接棒演出。

台積電 台股指數

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