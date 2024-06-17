美「電力大使」來訪 大同盤中爆量上漲逾5%

美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）17日將率領議員訪問台灣重電供應鏈，大同（2371）成為第一家到訪電廠，大同、亞力（1514）盤中大漲逾5~6%，華城（1519）上漲逾2%，士電（1503）小漲近1%。

美國推動兆元基建計畫，因美國電力設備老舊，未來十年將有全面汰換需求，加上能源轉型及建置AI資料中心等，業者指出，國內輸美電力設備的供應鏈業者包括華城、大同、士電、亞力等，已在美國逐步顯現銷售實績，未來有望持續大啖美國基建商機。

麥克‧赫卡比率領議員訪問大同，雙方將針對美國重電業務進行合作討論，大同董事長王光祥與公司有關主管都會與麥克‧赫卡比見面。

對於美國商機，大同表示，目前多家客戶都還在洽談作業中，包含報價及規格審核，公司會在適當時機對外說明。大同日前接獲美國電力變壓器訂單，第一筆訂單可望趕在今年底前正式出貨。

至於赴美設廠，則不排除任何可能性，樂觀與台灣重電業者合作，以打群架的模式進軍北美。

業者指出，當前重電產業有四大商機陸續成形，除了台電強韌電網計畫，還有綠能產業興起、基建計畫等所帶動電力設備需求外，未來AI數據中心建置恐將大量耗能，屆時也會為重電設備帶來新的出海口，而重電業也將間接成為AI供應鏈的一環。

華城、亞力均認為，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，電力問題現在已成國安問題。AI商機方面，亞力指出，由於AI需要高速度、高效率的運算，用電量更龐大，在供應、傳輸電能上皆需要更多變電所的 GIS、變壓器，以保護及變壓。

亞力先前就指出，今年營運因市場動能強勁，以半導體擴廠來說，台灣、海外都有很好的接單機會，也發現IDC機房及AI所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機。