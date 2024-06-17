台股開低震盪早盤力守22,400點 台積電跌9元開913元

台股17日開盤跌36.61點，開盤指數22,468.11點；台積電（2330）以913元開盤、跌9元。

台股操作建議上，凱基投顧分析，上周五（14日）台股開高走高、收長紅K棒，續創歷史新高，成交金額4963.4億元，持續位於20日均量4,750億元之上，有助於指數持續盤堅創高。

不過，需留意20日均線正乖離稍有過大，目前又來到今年以來的警戒區域5%，隨時會出現漲多拉回，震盪過程中只要向上跳空缺口22,094~22,211點沒有完全回補，台股短中多架構或將延續。

族群上，檢視台股盤面結構，權值電子股續強，帶領電子類股指數續創新高，電子強勢個別族群進入震盪，IC設計、半導體測試介面、CPO 相關、網通、樞紐、砷化鎵震盪逢回再留意。

非金電電機機械、電器電纜、航運業、建材營造加入輪動，短線聚焦重電相關的電機機械、電器電纜。

美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,589.16點，跌57.94點、跌幅0.15%；S&P500指數跌0.04%；那斯達克指數漲0.12%；費半指數跌0.07%。台積電（2330）ADR小跌0.2%，周線則分別大漲5.9%和4.9%。

根據FactSet統計，華爾街分析師預料標普500指數成分企業第2季獲利比去年同期成長9%，這將是2022年第1季以來最大成長。企業競相斥資投入AI，不僅半導體業前景看好，連公用設施業也因用電需求而沾光。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會最新點陣圖預計2024年內僅會降息1次，低於3月預估的3次。不過，沒有任何官員預計未來還會升息。

此外，聯準會官員們預計2025和2026兩年都將降息4次，次數均多於3月預估的3次，顯示整體立場鷹中帶鴿，雖高利率可能還會維持一段時間，但未來可能存在「加速降息」的機會，而通膨數據也支持此一預期，5月 CPI 和 PPI 均低於預期，同時近期就業市場數據亦陸續呈現更多放緩跡象，讓聯準會（Fed）更有理由降息。

三大法人上周於集中市場，外資買超357.5億元；買超鴻海12.2萬張最多，賣超中信金10.3萬張最多；投信買超50.6億元，買超長榮航9.6萬張最多，賣超長榮2.2萬張最多；自營商賣超92.6億元，買超京元電子3,394張最多，賣超中工9,329張最多。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局0.62億元偏多部位，自營商則布局0.38億元偏多部位。選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升100點至22,100點，買權最大未平倉仍為22,700點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤加碼2,497口空單，日盤則大幅減碼3,044口空單，未平倉淨空單降至-14,469口；十大特定法人加碼2,764口空單至-10,714口。