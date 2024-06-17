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Fed 有望降息、AI 應用廣 中長線科技股可望受寵

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
投資人預計9月和12月均可望降息，而寬鬆的貨幣政策預期也將有利美股中長期表現。（美聯社）
投資人預計9月和12月均可望降息，而寬鬆的貨幣政策預期也將有利美股中長期表現。（美聯社）

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管2023年至2024年的上漲提升了科技股估值，這種本益比擴張主要集中在大型股，與獲利預期改善同時發生，我們持續在多個科技、通訊服務領域看到了機會。在檢視 MSCI 世界科技指數的本益成長比(PEG)時，雖5月數值略高於五年平均，但我們不認為目前投資人為這些具長期成長前景且優質的科技股付出過高的代價，事實上，在財務基本面看，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表和獲利能力，自2022年以來，儘管資金成本上升，但獲利仍持續改善。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會(Fed)最新點陣圖預計2024年內僅會降息1次，低於3月預估的3次，不過，沒有任何官員預計未來還會升息，此外，聯準會官員們預計2025和2026兩年都將降息4次，次數均多於3月預估的3次，顯示整體立場鷹中帶鴿。

雖高利率可能還會維持一段時間，但未來可能存在「加速降息」的機會，而通膨數據也支持此一預期，5月 CPI 和 PPI 均低於預期，顯示通膨有序降溫，與此同時，近期就業市場數據亦陸續呈現更多放緩跡象，讓聯準會更有理由降息，芝商所 FedWatch 數據顯示，投資人預計9月和12月均可望降息，而寬鬆的貨幣政策預期也將有利美股中長期表現。

富蘭克林證券投顧表示，Nvidia 執行長黃仁勳重申下一次工業革命已經展開，整個產業上下游都在為AI創新做準備，而6月台北國際電腦展(Computex)也讓各界開始看到AI觸角正從雲端走向終端，除了用於訓練和推論的巨大AI晶片需求外，愈來愈多家企業開始談論AI在伺服器、工業電腦(IPC)、桌電(PC)、筆電(NB)、智慧型手機、機器人、工廠、車用座艙的應用。

長遠來看，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，需求可望保持強勁，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、高頻寬記憶體(HBM)、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將持續受惠，而能順利將AI應用擴及至各終端產品與服務並創造新營收和獲利成長來源的公司也受到矚目。

根據 Factset 數據，2024年在史坦普500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過18%，優於整體史坦普500指數的11.3%，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

AI 降息

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