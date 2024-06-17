台股連4個交易日創新高 鴻海今挑戰200大關

台股氣勢如虹，台股14日指數收在22504.72點，連4個交易日創歷史新高，單週大漲646.34點。AI概念股仍為盤面重心，其中鴻海股價大漲收在198元，續創16年新高，最快今天有機會挑戰200元「郭董目標價」大關，成為市場指標。

美國公布消費者信心指數小幅下滑，市場持續觀望聯準會（Fed）降息動態，美股漲跌互見，道瓊工業指數14日終場下跌57.94點，或0.15%，收在38589.16點。標準普爾500指數下跌2.14點，或0.04%，收在5431.60點。那斯達克指數上漲21.32點，或0.12%，收在17688.88點。費城半導體指數下跌4.109點，或0.07%，收在5598.313點。

AI概念股同樣互有消長，輝達（NVIDIA）股票分拆後攻勢不滅，上漲2.27美元或1.75%，收在131.88美元；美超微（Supermicro）大漲後回檔，下跌26.56美元或3.05%，收在844.54美元；台積電ADR小跌0.4美元或0.23%，收在172.51美元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，AI題材持續發威，台股多方上攻態勢鮮明，尤其電腦展之後，上週蘋果WWDC開發者大會登場，輝達順勢交棒蘋果，帶動台股攻勢延續，科技股仍為盤面重心。

其中鴻海本來就是蘋果iPhone頭號代工合作夥伴，並且切入輝達最新的GB200 AI伺服器供應鏈，通吃輝達、蘋果雙題材，股價漲勢兇猛，上週單週大漲11.5%，14日衝上198元，續創近16年新高，最快今天有機會挑戰200元「郭董目標價」，將成市場關注焦點。