AI商機 支撐台股動能

在AI題材點火下，台股加權股價指數衝破22,000點關卡，展望後市，國泰金（2882）總經理李長庚指出，台股這波集中在AI相關的股票，後續若AI運用帶動商機，可支撐台股動能；富邦金（2881）副董曾銘宗認為，股市中長期還是會回歸基本面；中信金（2891）總經理陳佳文則表示，台股熱潮持續，都有望挹注人壽、證券與投信的獲利。

不過，李長庚也提醒，若AI在創造商機與獲利方面「跟不上來」，股市就可能出現震盪走勢。目前看來，台灣與美國股市的結構非常類似，集中在少數產業與股票上，儘管他對於AI相關後市有很高期待，但能否創造獲利，投資人須審慎判斷。

曾銘宗則認為，股市中長期仍要回歸基本面，就5月看，國內上市櫃公司獲利表現亮麗，不僅有AI題材而已，至於富邦金是否加碼台股，尊重各子公司經過審慎評估後的專業判斷。

陳佳文指出，現在台股已漲破22,000點，這也提供金控能穩定獲利的環境，像是銀行穩定成長、保險也掌握時機獲利了結，中信金的獲利今年因此有再創新高的可能性。