台股連創新高 大盤攻23,000點熱炒四題材

台股上周連日創新高，上周五（14日）收在22,504點。法人認為，在國際大行接連上調台積電（2330）目標價、鴻海與聯發科等AI股本益比上調行情起跑、時間逼近投信與壽險等法人季底作帳尖峰期，以及第3季旺季行情即將報到等四大題材簇擁下，台股多頭劍指23,000點。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，以台股今年預估整體獲利3.7兆元計算，目前上市公司整體本益比約18至19倍，但若以近期內資、外資預估台積電今年每股獲利（EPS）39至41元計算，目前其本益比已上調至23.9倍附近，預料將帶動其它股價漲勢落後的AI股展開新一波本益比上修行情。

台股觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

以上周收盤價觀察本益比，AI股的鴻海仍僅17.6倍、聯發科22.8倍、廣達21倍，華碩更低、僅15倍，日月光投控、緯創也都只有18.5、17.5倍，故看好在台積電等AI股的本益比上調行情帶動下，台股23,000點應是可望且可及。

萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國也指出，法人圈近期陸續上修AI股評價，英系投行最新報告更一舉將台積電目標價上修至法人圈最高的1,096元，美系投行目標價也拉高至1,040元，有望引發內資、外資圈新一波上修潮。

此外，台積電上周五股價收在922元，而法人圈目前上修的台積電目標價主要集中在970元至1,000元間，距離法人圈千元目標價還有78元；以台積電每上漲1元、貢獻大盤漲點約9點計算，如上攻至千元，可望貢獻大盤702點漲點，再加上投信、壽險等法人半年作帳，台股突破23,000點行情近在咫尺。

不過，市場專家也提醒，台股多頭人氣可用，目前雖看不到行情下跌理由，但漲多仍是最大包袱，量能、地緣風險是後市觀盤的二大要點。