735家股東會 接力上秀

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股股東會旺季進入倒數，在6月底前的最後二周，將由日月光投控（3711）、台塑（1301）集團等AI、金融、鋼鐵、食品龍頭領軍，共計735家接續登場，市值合計高達近14兆元；各家公司釋出的下半年營運展望若佳，將是個股股價攻高、台股挑戰23,000點的利器。

上市櫃公司今年股東常會時間僅剩最後二周，將有735家召開，當中，市值最高的是AI族群的日月光投控，達7,291億元，將在26日登場；AI股之外的龍頭股則有台塑集團的台化在18日、南亞19日、台塑20日，官股指標之一的兆豐金在21日，食品龍頭統一在27日，其它包括台灣大、合庫金、第一金、中鋼、華南金、遠傳等各次產業龍頭也將陸續召開。

另觀察股東會將議決通過的股利案，最高的是24日鈊象45元（包括現金35元、股票10元），18日的祥碩、環球晶分別為20元、19元，19日綠界科技的18.2元，21日汎德永業18元、19日力旺的17.5元，28日聚陽16.6元，19日的弘塑、富邦媒也分別為16元、15.3元。

其它，股利超過10元的還有川湖、鼎翰、尚凡、復盛應用、昇佳電子、億豐、矽創、玉晶光、凡甲、雙美、瓦城、穎崴、麗豐-KY、營邦等公司。

而這735家公司總計將發放現金股利達3,725億元，最高的是日月光投控228億元、兆豐金216億元。

兆豐金 台塑集團 股東會

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