一周盤前股市解析／散熱、IC設計 逢低布局

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（14日）指數早盤一度震盪，但終場指數以下影線紅K上漲192點作收，收在22,504點。法人認為，台股處於高檔，短線仍可偏多操作，但空手者可待拉回再布局

永豐投信投研團隊指出，在指數未跌破均線前，仍以多頭看待，未有持股者建議拉回再布局，並以先進製程、AI伺服器、散熱等伺服器相關、AI PC概念股等具備前景的題材為布局重點。

台新投顧協理范婉瑜認為，指數表現將持續留意重電股、觀光、蘋果新機概念股、AI PC族群，本月觀察各家股東會對未來展望。

統一投顧協理陳晏平表示，選股方向建議聚焦半導體先進製程、AI概念股、科技新品發布概念、運動用品服飾、壽險、隱形眼鏡、高殖利率個股等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台積電（2330）宣布庫藏股後，帶動大盤創波段新高，然AI短線利多出盡、航運股翻船和蘋果失靈，短期內市場無新題材和新族群，長線而言，關注績優大型股的AI族群比如台積電相關、AI伺服器、散熱、設備、AI PC、IC設計等，拉回可布局。

AI 台積電 布局

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