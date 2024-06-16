蔡明彥專欄／AI、蘋概、航運 盤面焦點

中央銀行上周理事會後宣布7月1日起調高存款準備率1碼，同時也因出口優於預期，而上調全年GDP預估，這一上修動作符合群益一貫的看法「台灣經濟成長率的高低看出口，出口的高低看科技產業，科技產業的重心又看三大產品項目」。

這三大產項目分別為，一是以台積電（2330）晶圓代工為首、DRAM廠為輔的電子類產品接單；二是以PC、伺服器、手機、筆電、網通產品等組裝產品為主的資通訊產品；三是以未做成終端產品的面板及大立光為主的精密儀器業。

以上三大類產品，今年到目前為止仍維持接單正成長，其他傳統產業的塑化、金屬等則仍受大陸需求不振、以及產能過剩所苦，接單仍衰退，股價也頻頻破底，與AI類股的意氣風發真如兩個世界。

然而，科技股當中也強弱分明，目前看來只有AI相關的需求優於市場預期。以IDC最近報告顯示，首季全球手機銷量成長的榮景，是因為廠商擔心元件報價上揚提前拉貨所致。當然，中國大陸以華為為首的自有品牌銷量成長也有貢獻。

但依目前需求狀況來看，IDC最新產業更新看法認為，整體需求比預期弱，此看法與台積電董事長魏哲家在法說會提供產業最上游的看法一致。對應盤面來看，也就出現今年以來除AI類股持續強勢外，與AI用電有關的重電類股是傳產業裡少數跟上這波創新高榮景的族群。

展望後市，就評價面來看，台股上市平均股價淨值比（PBR）在5月已來到2.38倍，預期6月應該高於2.4倍，可能逼近疫情期間創下2000年以來的高峰。

然而，如果我們把時間點再往前拉到1995年，我們會發覺，當年在網際網路需求開始爆發、帶動PC、筆電等需求成長之下，以鴻海為主的科技股，一度帶動台股平均PBR在1997年衝到接近四倍的水準。

而亞洲金融風暴過後，在Y2K舊電腦換新的壓力刺激下，台股在2000年的平均PBR又再度衝到3.5倍之上。因此這波AI的需求，在產能依舊受限、供應吃緊的情況下，整體台股評價仍不排除有機會繼續創高。

其次，從景氣對策燈號與台股的關聯來看，在AI帶動外銷成長下，4月燈號已飆上黃紅燈。由於去年基期仍低，預期5、6月的景氣對策燈號，仍有往過熱的紅燈邁進之可能。

從技術面來看，由於台股迭創歷史新高，觀察大盤自2001年12,682點以來，加權指數與年線正乖離的數據來看，除大空頭過後因年線位置低，會因此出現大於30%以上的數字外，多數經驗顯示，當正乖離超過25%以上時，往往已接近行情相對高點。

上周台股收盤指數與年線的正乖離已達21.25%，台股確實也不便宜。然而，由於AI趨勢才剛起步，市場需求也尚未得到充分滿足，加上美股也持續在聯準會（Fed）降息的預期中創高，因此我們預期短期間行情仍有驚驚漲的機會，所以建議投資人仍然可以有紀律的偏多操作。

資金匯集的AI、重電族群，仍將是盤面重心；蘋果年度新機帶動的潛在換機潮，也對股價處於相對低基期的蘋概股如手機鏡頭、功率放大器、被動元件等有利；受惠戰爭的航運類股，則有串場演出的機會。

（作者是群益投顧董事長）