投信鎖碼股 賺波段財

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

距離6月底僅剩最後十個交易日，季底作帳倒數計時，各家投信為拚績效，大買特買看好的個股，造成投信持股比大幅攀升，相關如貿聯-KY（3665）、世界、長華*等16檔「投信鎖碼股」，有機會趁這波季底作帳行情穩賺波段財。

篩選投信持股比近五日成長最多者，包括貿聯-KY、長榮航、華固、精材、世界、國產、聯陽、聖暉*、至上、長華*、群益證、永信建、創見、京城銀、M31，以及國票金。電子股最多有九檔，產業以半導體、儀器設備、記憶體為主；傳產股有四檔，以營建業較多；金融股則有三檔。

貿聯-KY的投信持股比增幅高達3.8%，其次長榮航、華固也有2.7%、2.5%的增幅。從籌碼面來看，近五日長榮航獲得投信大買14.8萬張最多，其次國票金、群益證各獲得4.4萬、4萬張買盤。

統一投顧董事長黎方國指出，投信要拚績效，除AI主流股，每家投信認養的個股都不盡相同，畢竟績效想在季底作帳勝出，一定要有自己的口袋名單，也會是未來有上漲潛力個股，因此有些股本較小的中小型股就脫穎而出，加上投信對於要買的個股也有不少規範，因此投信買超的個股多少具備業績題材。

黎方國分析，例如DRAM報價上漲，跟記憶體相關的創見、至上就同步獲得投信的買盤。金融股方面，開發金有併購題材，同樣具有併購題材的京城銀就成為投信加碼標的。

群益證則是因為股市熱絡、成交量大增，獲利可望同步成長；台積電展望佳，具台積電概念的世界、精材也可望複製漲勢，台積電設備相關的聖暉*、長華*等業績獲利也有機會同步成長。

台新投顧副總經理黃文清表示，貿聯-KY搶攻人工智慧（AI）領域有成，躋身輝達GB200供應鏈，加上又是蘋果供應鏈，蘋果最近股價超越微軟，重登全球市值最高公司，貿聯-KY等於吃了AI與蘋果雙重題材利多，因此獲得投信大幅加碼，近五日投信持股比從7.7%暴增到11.6%。

台積電 貿聯 長榮航

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