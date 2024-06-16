就市論勢／半導體、PCB、重電 可留意

盤勢分析

蘋果上周於全球開發者大會（WWDC）推出「Apple Intelligence」，正式跨入AI領域並與OpenAI合作，iPhone 15 Pro與搭載M系列晶片產品可運作ChatGPT4.0，市場預期iPhone換機潮再起。

上周蘋果股價大漲，一掃過去對銷售成長趨緩仰賴大陸市場的陰霾。蘋果最大優勢是龐大潛在市場與大數據，可訓練出專屬大型訓練模型（LLM），此次WWDC釋出訊息，與其說AI功能強大帶動換機潮，不如說果粉等了三年，終於找到換機的理由。

微軟、輝達（NVIDIA）與蘋果市值爭霸賽仍未結束，關鍵可能在台積電。台積電最大客戶是蘋果，而輝達積極搶產能，加上後面客戶排隊持續爭寵，台積電不僅是護國神山，更是全球AI軍火之王。

台股指數創新高後，科技股震盪加大，可留意非電族群表現空間。營建族群現金流穩定，營建價值在庫存土地開發利益，需求面問題不大，央行出手管制限縮貸款成數，符合市場預期，而績優營建股成為高股息ETF的成分股，投信第2季起增持營建股。

投資建議

過往台積電（2330）大漲推升指數跳空開高，普遍會造成獲利賣壓湧現，因而被譏為「拉積盤」，近期市場逐漸適應「拉積盤」開始良性調整，至少不會盲目恐慌，而是先觀察那些會漲與那些會跌，半導體股、AI股低檔接手意願強。建議持續注意強勢股輪動，短線操作標的包括AI股、IC設計、蘋果供應鏈、PCB、重電、航運、營建股。