類股健康輪動撐盤 台股周線連二紅、多頭行情可望延續

上周五即便台積電（2330）小漲休息，在類股輪流撐盤之下，加權指數仍上漲192點，收在22,504點，續創歷史新高。上周台股大漲646點，漲幅2.9%，周線順利二連紅。法人指出，本周多頭行情可望延續。

永豐期貨表示，CPI超預期降溫後，PPI也延續這一態勢，5月美國PPI月增率從0.5%降至-0.2%，遠低於市場預期的0.1%，核心PPI月增率從0.5%降溫至0%，低於市場預期的0.2%。勞動市場也見到降溫的跡象，初次請領失業金人數從22.9萬人上升到24.2萬人，高於市場預期的22.5萬人。數據利好強化Fed今年降息2碼預期，美債殖利率再度迎來下跌。目前美股依然是科技板塊一枝獨秀，

永豐期貨分析，台股的資金流向則迎來改變，雖然大體上仍是電子股偏強，不過資金有流出台積電的跡象，台積電14日小漲0.3%僅對指數帶來約24點貢獻，但指數卻上漲近200點。可發現資金大舉湧入高價股，17檔千元股僅兩檔小跌、一檔平盤，其餘全數上漲，且大立光、祥碩、嘉澤等高價股都是經過整理後的補量噴出。航運股與重電族群更是在指標股漲停激勵下，成為撐盤要角。台股在台積電大哥休息的情況下，類股多點開花輪流撐盤，指數續創歷史新高。

安聯投信台股團隊指出，目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，此將有助於支持行情延續；除了AI題材，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長，在市場健康輪動下，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。