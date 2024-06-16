那指再創新高 法人：台股觀察權值股和月底作帳

美股漲跌互見，微軟和輝達續創收盤新高，帶動那指再衝新高，台股14日大漲192點站22504高點。法人指出，上週台積電和鴻海合計貢獻台股漲點比重近68%，本週關注美聯準會談話、19日台指期結算、大型電子權值股動向以及內資月底基金作帳行情。

美股14日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌57.94點，或0.15%，收在38589.16點，標準普爾500指數下跌2.14點，或0.04%，收在5431.60點。

微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）持續創收盤歷史新高帶動，科技股為主的那斯達克指數上漲21.32點，或0.12%，收在17688.88點，續創歷史收盤新猷。費城半導體指數下跌4.109點，或0.07%，收在5598.313點。

輝達終場收131.88美元，勁揚1.75%，台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.23%，收172.51美元。

台股加權指數14日上漲192.68點，收在22504.72點，再創盤中和收盤歷史新高，成交值新台幣4963.39億元。三大法人同步買超，合計買超226.27億元，其中自營商買超24.41億元，投信買超2.59億元，外資及陸資買超199.27億元。

股價超過千元的千金股再添生力軍穎崴，加上亞德客-KY站穩千元之上，千金股增加至「十七千金」。

在台指期淨部位，三大法人14日淨空單增加157口至7285口，其中外資淨空單減少463口至12855口。

本週上市櫃股東會和除息行情持續啟動，股東會包括18日環球晶、祥碩、玉晶光等，19日中鋼、士電、力旺等，20日台塑、中美晶、宏達電、威盛等，21日巨大、穎崴、合庫金、遠傳、台灣大、兆豐金、第一金、華南金等。除息包括18日東元、台達電，20日華新、和泰車、宏碁等。

投顧法人指出，上週台股週線漲646.34點，週線連2紅，其中台積電及鴻海雙雙上漲4.89%及11.55%，兩者分別貢獻指數約350點和89.2點，合計貢獻台股漲點比重近68%。

展望台股後市，永豐投顧表示，上週台股由同時具備AI及蘋果題材的台積電及鴻海帶動，加權指數再創新高，本週關注美國聯邦準備理事會（Fed）官員對經濟和利率談話，市場情緒可能趨向審慎留意，並觀察19日台指期結算、大型電子權值股動向、以及內資月底基金作帳行情。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國通膨日益放緩，代表經濟依然邁向軟著陸，資金面進一步轉向寬鬆，看好股債市後續表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股指數持續創高，第1季季報公布後上修企業獲利，回推台股評價相對正常，6月下旬持續觀注股東會，各龍頭企業對未來展望。