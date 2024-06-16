迎拉貨旺季！AI、蘋概、重電火 將領軍衝23,000點

台股多頭氣勢如虹，一路看回不回。時序進入下半年，專家指出，人工智慧（AI）、蘋概、重電等族群旺季拉貨效應可期，廣達（2382）、華城（1519）、鉅祥等吸引法人買盤提前卡位，將是領軍上攻23,000點的主力部隊。

隨市場激情稍歇，美股四大指數15日收盤漲跌互見，那斯達克續創新高，AI多頭指標輝達（NVIDIA）漲1.7%、收131.8美元，續締新猷；台積電ADR跌0.2%、收172.5美元；台指期夜盤拉回53點、收22,457點，對周一盤勢影響中性。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥等分析，受惠景氣復甦、AI續熱，台股涵蓋晶圓代工先進製程、AI伺服器、AI手機、AI PC等供應鏈，只要前幾大權值股不大幅回檔，指數還有上修空間，但考量評價已高，應採偏多靈活操作，做好資金控管。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清、黎方國、蔡明彥等專家看法，現階段選股重於選市，AI、蘋概、半導體先進製程、重電，及返校、暑假概念等即將進入旺季族群，具基本面保護，有利提高獲利機會。

輝達GB200將於第3季末出貨、AI帶動CoWoS先進封裝產能供不應求，廣達、緯穎、信驊、健策、穎崴、萬潤等相關個股營運持續加溫，近期股價大多呈現高檔震盪。

15檔營運迎旺季 圖／經濟日報提供

蘋果預計9月發表新品，法人看好AI功能融入所有設備應用，對營收占比達75%的硬體產品銷售具正面助益，臻鼎-KY、GIS-KY、新日興等相關供應鏈可望水漲船高。

全球淨零減排趨勢、台電強韌電網商機推波助瀾，華城、中興電等重電設備廠訂單能見度高，未來幾年成長動能無虞；暑假旺季到來，遊戲股王鈊象下半年表現將優於上半年。

近期股價強勢的鉅祥，法人認為轉型成果顯現、擴產規模歷來最大，加上產品組合優化，帶動營收、獲利率擴增，有助評價上揚，法人多給予正向評價。