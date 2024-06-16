五大集團股市值大躍進 台積電今年來增8.5兆

台股挾人工智慧（AI）熱潮，今年狂漲25.5%，上市櫃合計市值擴增至78.2兆元。其中，以台積電（2330）集團市值狂飆8.5兆元居冠，鴻海、聯發科排名二、三，市值分別大幅進補1.3兆元、6,440.8億元。

生成式AI橫空出世，帶動科技產業典範轉移，加上美中科技戰、半導體庫存調整接近尾聲，上市櫃公司今年獲利重返成長軌道，明年續揚可期。台股擁有晶圓代工先進製程、完整上下游AI伺服器供應鏈，成為全球資金焦點。

統計今年至上周五（14日）止，台股集中市場上漲4,573點或25.5%，不到半年時間，漲點已超越去年全年的3,793點，並將市值推升至71.6兆元，大增14.8兆元，亦優於去年全年的12.5兆元；總計上市櫃市值已達78.2兆元新里程碑。

上半年市值增加前五大集團股 圖／經濟日報提供

就個別集團股表現來看，市值增加排名前五大清一色為電子股，並與景氣趨勢向上的半導體、AI相關。其中，在晶圓代工先進製程領先的台積電，今年飆漲55.4%，持續向千元靠攏，市值激增8.5兆元，旗下世界、采鈺、精材等增加130.3億至467.1億元間，集團市值擴增逾8.5兆元。

股價沉寂已久的鴻海，今年搭上AI多頭順風車，終於展現「大象會跳舞」氣勢，今年來股價大漲89.4%，200元關卡近在咫尺，市值回升1.2兆元，加計鴻準、京鼎、樺漢、訊芯-KY等陣容龐大的鴻家軍後，整體集團市值進補達1.3兆元。

聯發科隨庫存去化有成，加上搶攻AI雲端、邊緣運算等領域商機有成，吸引外資、投信回補持股，股價不但重返1,000元，並持續推升至1,395元新高，達發、九暘等旗下個股亦有斬獲，帶動集團市值增加6,440.8億元。

廣達今年除了通用伺服器回溫、AI伺服器成長外，下半年蘋果新品、AI PC及車用等產品線動能轉強，股價震盪向上趨勢不變，集團市值增加2,621.9億元排名第四。

緯創資通集團今年由旗下伺服器大廠緯穎持續引領風騷，股價飆上2,765元位居股后，加上母公司緯創等今年集團市值增加1,922.5億元，排名擠入第五大。