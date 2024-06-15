通膨降溫聯準會有望降息 AI應用廣、科技股將持續受寵

就業市場放緩，通膨持續降溫，蘋果宣布推出新產品等利多，也讓本周美股包括標普500指數、那斯達克指數、費半再創新高。通膨降溫讓聯準會有望降息，加上AI應用愈來愈廣，中長線科技股可望持續受寵。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管2023年至2024年的上漲提升了科技股估值，這種本益比擴張主要集中在大型股，與獲利預期改善同時發生，持續在多個科技、通訊服務領域看到了機會。從財務基本面來看，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表和獲利能力，自2022年以來，儘管資金成本上升，但獲利仍持續改善。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會最新點陣圖預計2024年內僅會降息一次，低於3月預估的三次，不過，沒有任何官員預計未來還會升息，此外，聯準會官員們預計2025和2026兩年都將降息四次，次數均多於3月預估的三次，顯示整體立場鷹中帶鴿，雖高利率可能還會維持一段時間，但未來可能存在「加速降息」的機會，而通膨數據也支持此一預期，5月CPI和PPI均低於預期，顯示通膨有序降溫，與此同時，近期就業市場數據亦陸續呈現更多放緩跡象，讓聯準會更有理由降息，芝商所FedWatch數據顯示（6月14日），投資人預期9月和12月均可望降息，而寬鬆的貨幣政策預期也將有利美股中長期表現。

富蘭克林證券投顧表示，長遠來看，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，需求可望保持強勁，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、高頻寬記憶體（HBM）、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將持續受惠，而能順利將AI應用擴及至各終端產品與服務並創造新營收和獲利成長來源的公司也受到矚目。根據Factset（6月7日）數據，2024年在S&P500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過18%，優於整體S&P500指數的11.3%，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。